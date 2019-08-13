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仁寶越南廠擴增PC產線 提高資本支出

2019-08-13 18:05經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

代工大廠仁寶（2324）因應中美貿易戰3千億美元新增關稅，加速非中國產能移轉計劃，原訂越南廠今年僅生產網通產品，總經理翁宗斌透露，今年年底前包含PC、移動裝置都會在越南生產，因此仁寶也將大幅提高資本支出。

仁寶先前因應第二波關稅，已重啟越南廠生產網通產品，原訂今年該廠資本支出5至6千萬。惟因3千億美元關稅9月1日起實施，仁寶已預計增加當地產品線，今年年底前包含PC、移動裝置都會在越南生產，因此仁寶也將大幅提高資本支出。

翁宗斌指出，越南廠資本支出會多很多，只要關稅問題沒有解決，情勢繼續這樣下去，在越南投資會繼續增加。惟仁寶未透露增加的資本支出金額。

仁寶先前傳出有意去印尼設廠，目前公司已規劃去當地探勘。翁宗斌指出，仁寶一直在看其他海外生產據點，如果沒有更好的地點就在越南，而台灣產能也在持續增加。此外，泰金寶、金寶等關係企業已在東南亞早早佈局，仁寶擴增海外據點也不排除與他們合作。

仁寶目前銷售到美國市場的PC約占總體三到四成。仁寶認為越南廠加上台灣平鎮廠產能足以應付銷售到美國的需求。平鎮廠目前除了生產PC外，也有非PC組裝線，產品包含智慧裝置及伺服器。

仁寶越南

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