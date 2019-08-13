金管會要李世聰賣彰銀持股2.04%已出清 仍持有6.41%

2019-08-13 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會去年查獲彰銀第二大民股、龍巖集團總裁李世聰持股未依規定申報，要求一年內出清2.04%，金管會今（13）日表示，到7月24日止，2.04%已出清，目前為止，李世聰關聯戶持股仍有6.41%。

金管會查獲李世聰持股，未依規定申報，在去年8月16日對李世聰裁罰600萬元，並限制一年內處分2.04%持股。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，根據李世聰最近一次在今年7月24日報來的資料，李世聰被裁罰的2.04%持股已全數出清。

而到7月24日為止，李世聰關聯戶的持股是6.41%，換言之，李世聰關聯戶持股共賣出2.82%，比原本的2.04%，多賣了0.78%。

根據金管會資料，2016年8月1日李世聰關聯戶持股是7.02%，到2016年8月24日，持股變成9.06%，依金管會規定，持股逾5% 時，每增加1個百分點須申報，但李世聰未申報，因此，金管會在去年8月16日處分，並要求超過的2.04%，必須處分掉。

去年7月底時，李世聰的關聯戶持股是9.23%，扣除金管會要求處分的2.04%後，還有7.19%，但根據金管會資料，目前李世聰關聯戶持股有6.41%，等於這段期間，共賣了2.82%。