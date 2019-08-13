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定穎Q2轉虧為盈 每股盈餘0.05元

2019-08-13 17:39經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

PCB廠定穎（6251）第二季成功轉虧為盈，稅後淨利來到1,245萬元，單季每股盈餘（EPS）為0.05元。定穎同時公告，配合集團產線整併，擬移轉桃園廠產能由海外工廠承接，擬以標售方式出售桃園廠之土地及廠房。

定穎第二季營收32.33億元，年增2.9%。毛利率10.5%，年增3.8個百分點。營益率2%，扭轉去年同期負2.7%成績。單季稅後淨利轉虧為盈來到1,245萬。每股盈餘0.05元。

累計上半年營收62.85億元，年增5.2%。毛利率9.7%，較去年同期成長3.2個百分點。營益率1.2%，扭轉去年同期負2.6%水準。惟因首季虧損較大，上半年合計虧損2,638萬元，但相較去年同期損失2.78億元，虧損幅度大幅減少。上半年每股虧損0.09元。

定穎同時宣布，配合集團產線整併，擬移轉桃園廠產能由海外工廠承接，桃園營運總部全力投入研發等業務。定穎擬以標售方式出售桃園廠之土地及廠房，目前本標售案已取得二家專案估價報告。

定穎表示，今年全球經濟轉為疲軟，外部環境的挑戰愈形艱鉅，為提升公司整體競爭力，擬進行組織結構、功能及生產調整，以達成集團設備產能最佳配置。

為配合集團產線整併，擬移轉桃園廠產能由海外工廠承接，桃園營運總部未來將全力投入研發業務（包括新產品技術開發）、提供產品技術服務及集團接單等相關業務；定穎強調，此業務性質之調整，對公司整體財務狀況不會造成不利影響。

定穎指出，後續人員縮減事宜，將依相關法令規定辦理，提請董事會授權董事長全權處理相關事宜。

毛利率營收

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