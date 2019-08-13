巨大第2季獲利寫新高 每股賺2.77元

2019-08-13 16:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



巨大（9921）今（13）日公告第2季暨上半年財報，稅後純益逾10億元，來到10.38億元，年增率達26.9%，每股稅後純益（EPS）為2.77元，創下單季新高紀錄。

巨大上半年合併營收約307.1億元，較去年同期成長5.3%；受惠於歐洲電動自行車熱銷及匯率的有利因素，毛利率、營業利益率都較去年同期提升；稅前淨利約24.4億元，較去年同期增加33.6％；稅後純益約17.2億元，較去年同期成長60.1%。

巨大表示，若排除2018年首季所得稅率提高的一次性所得稅費用影響，2019年上半年獲利率較2018年同期成長25%。2019年上半年EPS為4.59元。

值得注意的事，巨大集團電動自行車上半年出貨達29萬台，占整體營收28%。巨大自有品牌在各主要市場的銷售表現，以捷安特歐洲子公司表現最佳，上半年銷貨金額有2位數的成長，主要成長動能來自於電動自行車，延續第一季銷售佳績，上半年歐洲自有品牌電動自行車銷售金額較去年同期成長超過四成。

美國子公司今年上半年營收成長一成，傳統自行車及電動自行車都有不錯表現。捷安特中國內銷因自行車市場逐漸復甦，今年上半年業績也有個位數成長。

巨大集團歷經多年的研發，於7月初正式推出全新超高性能自行車零組件品牌「CADEX」，進軍頂級自行車零組件市場。「CADEX」初期推出高端碳纖輪組、輪胎、座墊，主攻高端客群並慎選合作通路，以確保消費者獲得最優質的服務跟體驗。「CADEX」高端零組件未來可望成為巨大集團另一個成長新動能。

展望下半年，巨大表示，電動自行車仍可維持成長動能，加上新年度車款在全球市場陸續推出後，產品受到經銷商及消費者相當正面的好評，對營收有正面的幫助。

面對貿易戰及保護主義帶來的挑戰，巨大會善用各製造廠的優勢，彈性調整生產布局，儘管短期難免對成本有所衝擊，但巨大積極以短鏈供應，布局歐洲、美國及中國重要市場，追求長期營收及獲利的穩定成長。