台股失守年線 多空對決台積電

2019-08-13 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（13）日在香港反送中局勢惡化，美股、亞股走跌下，指數失守年線大關，終場指數下跌109點，收10,362點；隨大盤再次失守年線，權證市場也出現多空在台積電（2330）對決的現象，十大熱門權證中，共有二多四空、總共6檔進榜，當中連結台積電的台積電元大91購10（043280）為最熱門的權證。

台股今日受國際盤重挫影響以低盤開出，盤面靠少數幾檔中小型股維繫人氣，生技和運動類股表現相對較佳，網通族群賣壓不輕，台塑集團持續破底，權值股受外資調節影響而相對弱勢，終場指數下跌逾百點。

權證市場方面，隨現貨市場下跌，權證市場人氣也跟著退場，整體市場量能萎縮為22.83 億元，占大盤比重為1.58%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為18.63億元，認售權證成交金額為4.3億元，認購權證成交金額占總成交金額81.16%；認購、認售比值為4.3倍。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大91購10，成交金額為889萬元；認售排名第一的是連結台積電的台積電凱基91售05（08792P），成交金額為665萬元。

其中值得注意的是，受國際股市回檔影響，市場擔憂外資在大型權值股動向，但逢低有政府基金進場護盤下，台積電成為多空聚焦點，在十大熱門權證中，一舉包辦六席，其中，2檔認購、4檔認售，此外，元大台灣50反1也有1檔入榜，看空的認售權值占比過半，顯示市場「空氣」瀰漫。