玉晶光6月EPS 0.8元 Q2每股賺2.15元

2019-08-13 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



光學鏡頭廠玉晶光（3406）公布6月自結稅後純益7,928萬元，年增560%，每股純益（EPS）0.8元，累計第2季自結稅後純益2.15億元，每股純益2.15元。

累計今年上半年稅後純益2.23億元，年減40%，每股純益2.22元。

玉晶光應主管機關要求公布自結獲利，今日終場股價收422元，下滑4.63%。玉晶光為蘋果iPhone概念股之一，受惠新機拉貨動能，7月合併營收12.83億元，月增49.66%，年增67.3%，寫下2012年11月以來單月新高。