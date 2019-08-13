玉晶光6月EPS 0.8元 Q2每股賺2.15元

相關新聞
中國大陸股市開市下滑 滬指再失2800關2019-08-13 10:33
錸寶吸買盤 早盤股價逆勢漲逾6%2019-08-13 09:54
台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%2019-08-13 12:07
抵禦貿易戰 佳世達董座：台廠應考慮「分流」2019-08-13 11:51
美股道瓊重挫389點 台股大跌109點收10,3622019-08-13 14:18
品牌新機戰 供應鏈誰受惠？2019-08-13 14:25
港風暴加劇 台股回測年線 失守10400關2019-08-13 14:25
新作加持 智冠、傳奇上半年獲利俏2019-08-13 14:24
崇越電上半年受貿易戰影響 看好下半年客戶拉貨將加溫2019-08-13 11:50
亞光看好G+P鏡頭應用 未來持續擴充產能2019-08-13 11:46
昇陽半Q2、上半年EPS締新猷 股價創掛牌以來高點2019-08-13 11:32
晶相光擬買回1000張庫藏股 股價強漲逾6%2019-08-13 11:14
強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機2019-08-13 10:53
創意股價逆勢上漲 盤中高點來到221.5元2019-08-13 10:44
和大上半年EPS 1.5元2019-08-13 09:50
尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字2019-08-13 08:47
高殖利率股 可攻可守2019-08-13 01:19
生技、資產 法人點將2019-08-13 01:17
營收創高股 盤面亮點2019-08-13 01:17
網通、5G族群 買盤挺2019-08-13 01:16
16檔業績雙成長 帶頭衝2019-08-13 01:15
上市櫃營收 最好的7月2019-08-13 00:53
KY股業績說明 三連發2019-08-12 23:25
元大ESG永續ETF 月底掛牌2019-08-12 23:25
和碩、緯穎 外資按讚2019-08-12 23:25
券商報喜 獲利紅不讓2019-08-12 23:25
日盛證App 把投資變聰明2019-08-12 23:25
就市論勢／蘋概、食品、航運 聚焦2019-08-12 23:23
外資賣台股 過去十年同期第三慘烈2019-08-12 22:13
投資、本業都亮眼 台產前七月稅前盈餘年增8.4％2019-08-12 21:37
電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸2019-08-12 19:29
Ifo調查：Q3台灣經濟氣候指標轉跌2019-08-12 19:19
12檔站穩季線績優股 法人抱抱2019-08-12 14:42
台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數2019-08-12 14:39
多空僵持 台股小跌22.13點收10,4722019-08-12 13:47
金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴2019-08-12 12:27
台股開低震盪整理 逼近10500點2019-08-12 11:56
四IC設計廠 本周法說釋展望2019-08-10 23:20
就市論勢／IC設計、PA 迎轉單利多2019-08-06 23:50
熱門文章
高殖利率股 可攻可守2019-08-13 01:19
16檔業績雙成長 帶頭衝2019-08-13 01:15
國發基金投資如興蒸發6.6億 謝金河：到底是誰牽線？2019-08-13 14:57
外資賣台股 過去十年同期第三慘烈2019-08-12 22:13
和碩、緯穎第2季財報報喜 外資喊升目標價2019-08-12 19:04
上市櫃營收 最好的7月2019-08-13 00:53
營收創高股 盤面亮點2019-08-13 01:17
網通、5G族群 買盤挺2019-08-13 01:16
生技、資產 法人點將2019-08-13 01:17
台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%2019-08-13 12:07
電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸2019-08-12 19:29
廣達Q3展望偏保守 仁寶及緯創樂觀2019-08-12 18:55
和碩、緯穎 外資按讚2019-08-12 23:25
鐿鈦上半年EPS 5.61元 三產品線熱2019-08-12 23:32
美股道瓊重挫389點 台股大跌109點收10,3622019-08-13 14:18
上月業績／宏碁-25% 華碩-17%2019-08-12 23:35
貿聯 Q2每股賺4.17元2019-08-12 23:12
股價飆漲 中華精測13日起每5分鐘撮合一次2019-08-12 19:57
由田 上半年每股賺4.97元2019-08-12 23:30
5G進展超預期 台廠營運利多2019-08-12 23:28
券商報喜 獲利紅不讓2019-08-12 23:25
KY股業績說明 三連發2019-08-12 23:25
群聯上半年每股賺3.96元 兩年半低點2019-08-12 23:14
日月光 斥資23億買廠辦2019-08-12 23:29
強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機2019-08-13 10:53
中國大陸股市開市下滑 滬指再失2800關2019-08-13 10:33
台灣大 穩居電信EPS王2019-08-12 23:30
緯創 上季EPS 0.44元2019-08-12 23:25
致新 上半年賺4.06元2019-08-12 23:35
全新、穩懋 布局長天期2019-08-12 23:38
錸寶吸買盤 早盤股價逆勢漲逾6%2019-08-13 09:54
聯發科迎旺季 營收看增2019-08-12 23:28
宏達電 每股淨損2.71元2019-08-12 23:27
晶心科 單季轉盈2019-08-12 23:27
iPhone機殼助攻 鎧勝7月營收創今年次高2019-08-12 19:27
代工廠7月營收 廣達月增5％、仁寶月減8％2019-08-12 18:04
期貨商論壇／環球晶期 可偏空2019-08-12 23:22
泰博可轉債 競拍完成2019-08-12 23:25
股價力守30元整數大關 京城銀決再買庫藏股護盤2019-08-12 23:08
禾聯碩上半年每股純益5.92元 傲視家電業2019-08-12 23:30
留言