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炒股被判12年 興泰前董座吳金泉：誓死捍衛清白

2019-08-13 13:50經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

飼料大廠興泰實業（1235）前董事長吳金泉涉入炒股案，日前遭桃園地方法院依違反證交法重判12年。吳金泉對此強調，法院並未詳查案情，逕行採納其他被告的不實說辭，他已依法提起上訴，誓死捍衛清白，「本人並將餘生奉獻予公司，永不懈怠。」

興泰2014年3月至7月股價、交易量異常波動，在短短四個月內從25.85元飆至51.8元，交易量也從日平均數10張暴增到逾2,000張，當時曾被證交所列入警示股票。

桃園地檢署接獲檢舉後長期蒐證發現，吳金泉疑似為拉抬公司股價，找上知名股市作手郇金鏞等人協助，利用人頭帳戶及金主帳戶，以連續高價買入、相對委託、相對成交等方式炒高股價；桃園地方法院今年7月判處吳金泉有期徒刑12年，犯罪所得98,066,262元發還被害人。

興泰今（13）日發布重訊指出，接獲前董事長吳金泉來函說明照登，以供投資人參考， 請投資人審慎判斷，該公司不負任何法律之責。

吳金泉指稱，他在2014年1月1日至9月30日間，未曾於任何券商下單買賣任何一張興泰股票，根本不可能違反證券交易法。本案涉案的38個證券帳戶名義人於法院審理過程中，也都作證是自己下單，與他本人無關。

吳金泉表示，法院對於本案詳情完全未予詳查，逕行採納其他被告為了脫罪而誣陷他的不實說辭，進而重判12年徒刑，實屬違法判決，他已依法提起上訴，誓死捍衛清白，「本人並將餘生奉獻予公司，永不懈怠。」

證交所炒股

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