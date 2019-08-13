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「房價跌一半年輕人有希望」 專家警告：小心金融危機

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%

2019-08-13 12:07經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

圖為今年六月台泥董事長張安平（中）出席股東會，左為台泥總經理李鐘培，右為台泥副董...
圖為今年六月台泥董事長張安平（中）出席股東會，左為台泥總經理李鐘培，右為台泥副董事長辜公怡。台泥提供
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台泥（1101）今（13）日進行除權息交易，開盤除權息參考價38元，不過，因市場對其近期營運表現失望，導致除息首日即呈現貼息，盤中股價來到37.05元，下跌2.5%；另一檔水泥股指標亞泥（1102）受台泥除息行情失利拖累，也呈現下跌，盤中來到40.4元，下跌1.4%。

台泥今日除權息，每股配息3.3元、配股0.7元，不過，台泥7月營收104.89億元，年減4.8%，連續四個月營收較去年同期衰退，表現低於預期，使得除權息首日即面臨貼息窘境。

法人表示，台泥第2季受到和平電廠4、5 月各有一機組歲修，加上中國水泥不如預期，量價未如預期樂觀，貴州、廣西分別因基建投資減緩和新增產能開出等因素，表現不佳，恐將影響整體獲利表現。反倒是台灣部份，受惠於前瞻計畫及台商回台建廠推升下，預期出貨量將成長。

展望下半年，第3季為中國水泥傳統淡季，第4季則進入旺季，水泥價格較有機會上漲，法人表示，整體而言，台泥下半年仍將好過上半年，但與去年同期相比，成長幅度有限，加上台泥土耳其投資案營運表現不確定何時能有獲利貢獻，預估台泥今年每股稅後純益雖仍會在4元之上，但略低於原先預估。

亞泥今年成長性則較可期待，主要是山水水泥今年將全年貢獻獲利，市場樂觀看待山水水泥今年的獲利貢獻，法人推估，亞泥今年獲利成長將達三成。

台泥除權息

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