抵禦貿易戰 佳世達董座：台廠應考慮「分流」

2019-08-13 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



美中貿易戰續演，引發台廠大舉「返鄉」；佳世達（2352）也名列其中，預計投資25億元，進行擴建桃園龜山廠、購置機器設備等布局。佳世達董事長陳其宏認為，台廠應該要趁著這一波，進行產線「分流」，少量多樣留在台灣，多量少樣則尋求第三地。

產線到底該不該轉移？陳其宏指出，供應鏈是其中一個關鍵要素。他舉例，現在美國對中國大陸最新一波3,000億美元商品，課徵10%關稅，就是一個尷尬點，因為產線全部移回台灣，可能產生額外成本，未必有省到，到25%就一定得回來；即便移到東南亞，供應鏈同樣是最大的考量，拉到總體成本來看，長期得爭取免稅，確保成本優於在中國製造。

陳其宏因應美中貿易戰，規劃三道錦囊，第一道已經啟動，移轉佳世達部分顯示器產能，回到桃園龜山廠生產，初期月產能約20萬台，預計今年第4季提升到60萬台。

第二道錦囊，則計畫把多量少樣的產品，移到東南亞生產，少量多樣則留在台灣，透過高度自動化產線製造，做價值提升及分流。

美中貿易戰開打至今，陳其宏不曾鬆懈。他說，對內對外，都得假設這件事會發生，是風險管控最好的心態，「當然不希望它來，但假設它來，第一步要做甚麼，都得先想好。」

佳世達2014年來，積極展開轉型之路，規劃「優化現有事業」、「擴大醫療事業」、「布局解決方案」、「發展關鍵零組件」等四大重點方針，以新事業為基底，目標2022年高附加價值事業營收過半。醫療部分，去年營收近100億元，解決方案超過100億元，今年兩個新事業，都可望持續成長。