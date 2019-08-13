崇越電上半年受貿易戰影響 看好下半年客戶拉貨將加溫

2019-08-13 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



專業電子化學材料通路商崇越電通（3388）公布今年上半年業績，受到美中貿易戰影響，營運表現不如先前預期，不過，該公司表示，看好下半年客戶端拉貨力道可望加溫。

崇越電今年上半年合併營收為37.61億元，稅後純益1.76億元，分別較去年同期減少12.5％及24.5％，上半年每股稅後純益（EPS）為2.41元。該公司指出，今年以來受美中貿易戰干擾，市場氛圍保守，影響客戶下單，以致上半年營收減少，平均毛利率17.07%，下降2.9個百分點，獲利也因此減少。

近年來該公司將重點搶攻消費性電子、化妝品、汽車、醫療四大重點產業，上半年合計銷售占比約為40％，較去年同期成長約5個百分點。

第3季科技業進入傳統旺季，除因庫存調整結束，更有資料中心、商用PC需求回溫以及新款智慧型手機的備貨需求，顯示中長期的供給需求依舊存在，後續市場可望逐步回溫。

面對美中貿易戰，崇越電指出，雖然過去一年全球市場有很多變化，但下半年公司仍有新產品開發計劃，崇越電具備協助客戶開發、提供多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係。

此外，主要供應商日本信越化學之新產能將在第3季開出，矽利光等原料之供應量將可增加，足以支應目前市況造成的短單及急單需求。

展望下半年，該公司仍抱持審慎正向看法，在5G應用、電動車、車聯網、人工智慧發展以及醫療保健等大趨勢日漸興起，待市場信心回升，客戶重啟拉貨力道，有利維持下半年逐季改善的走勢。