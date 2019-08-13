親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

崇越電上半年受貿易戰影響 看好下半年客戶拉貨將加溫

2019-08-13 11:50經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

專業電子化學材料通路商崇越電通（3388）公布今年上半年業績，受到美中貿易戰影響，營運表現不如先前預期，不過，該公司表示，看好下半年客戶端拉貨力道可望加溫。

崇越電今年上半年合併營收為37.61億元，稅後純益1.76億元，分別較去年同期減少12.5％及24.5％，上半年每股稅後純益（EPS）為2.41元。該公司指出，今年以來受美中貿易戰干擾，市場氛圍保守，影響客戶下單，以致上半年營收減少，平均毛利率17.07%，下降2.9個百分點，獲利也因此減少。

近年來該公司將重點搶攻消費性電子、化妝品、汽車、醫療四大重點產業，上半年合計銷售占比約為40％，較去年同期成長約5個百分點。

第3季科技業進入傳統旺季，除因庫存調整結束，更有資料中心、商用PC需求回溫以及新款智慧型手機的備貨需求，顯示中長期的供給需求依舊存在，後續市場可望逐步回溫。

面對美中貿易戰，崇越電指出，雖然過去一年全球市場有很多變化，但下半年公司仍有新產品開發計劃，崇越電具備協助客戶開發、提供多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係。

此外，主要供應商日本信越化學之新產能將在第3季開出，矽利光等原料之供應量將可增加，足以支應目前市況造成的短單及急單需求。

展望下半年，該公司仍抱持審慎正向看法，在5G應用、電動車、車聯網、人工智慧發展以及醫療保健等大趨勢日漸興起，待市場信心回升，客戶重啟拉貨力道，有利維持下半年逐季改善的走勢。

崇越電貿易戰

相關新聞

錸寶吸買盤 早盤股價逆勢漲逾6%

2019-08-13 09:54

尋找有買盤靠山股 出量股 大關鍵籌碼數字

2019-08-13 08:47

台泥除權息首日滑鐵盧 盤中跌逾2%

2019-08-13 12:07

晶相光擬買回1000張庫藏股 股價強漲逾6%

2019-08-13 11:14

抵禦貿易戰 佳世達董座：台廠應考慮「分流」

2019-08-13 11:51

強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機

2019-08-13 10:53

創意股價逆勢上漲 盤中高點來到221.5元

2019-08-13 10:44

和大上半年EPS 1.5元

2019-08-13 09:50

高殖利率股 可攻可守

2019-08-13 01:19

生技、資產 法人點將

2019-08-13 01:17

營收創高股 盤面亮點

2019-08-13 01:17

網通、5G族群 買盤挺

2019-08-13 01:16

16檔業績雙成長 帶頭衝

2019-08-13 01:15

上市櫃營收 最好的7月

2019-08-13 00:53

KY股業績說明 三連發

2019-08-12 23:25

元大ESG永續ETF 月底掛牌

2019-08-12 23:25

和碩、緯穎 外資按讚

2019-08-12 23:25

券商報喜 獲利紅不讓

2019-08-12 23:25

日盛證App 把投資變聰明

2019-08-12 23:25

就市論勢／蘋概、食品、航運 聚焦

2019-08-12 23:23

外資賣台股 過去十年同期第三慘烈

2019-08-12 22:13

投資、本業都亮眼 台產前七月稅前盈餘年增8.4％

2019-08-12 21:37

電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸

2019-08-12 19:29

Ifo調查：Q3台灣經濟氣候指標轉跌

2019-08-12 19:19

12檔站穩季線績優股 法人抱抱

2019-08-12 14:42

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39

多空僵持 台股小跌22.13點收10,472

2019-08-12 13:47

金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴

2019-08-12 12:27

台股開低震盪整理 逼近10500點

2019-08-12 11:56

績效擊敗大盤 大咖操盤人選股10強

2019-08-12 11:22

逃命還是撿便宜 時間 空間都得再等等

2019-08-12 10:42

8月投資 國泰證：留意中國內需產業中長線布局機會

2019-08-12 10:34

12檔績優股 技術面領先大盤、評價面具優勢

2019-08-12 10:32

台股開盤跌2.7點

2019-08-12 09:16

美股與貿易戰牽動台股表現 外資動向受矚

2019-08-12 08:50

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

就市論勢／IC設計、PA 迎轉單利多

2019-08-06 23:50

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

高殖利率股 可攻可守

2019-08-13 01:19

面板產業遇逆風 外資持續賣超群創友達

2019-08-12 13:51

16檔業績雙成長 帶頭衝

2019-08-13 01:15

12檔站穩季線績優股 法人抱抱

2019-08-12 14:42

外資賣台股 過去十年同期第三慘烈

2019-08-12 22:13

和碩、緯穎第2季財報報喜 外資喊升目標價

2019-08-12 19:04

富邦金前七月EPS 4.13元 榮登金控獲利雙冠王

2019-08-12 16:59

上市櫃營收 最好的7月

2019-08-13 00:53

營收創高股 盤面亮點

2019-08-13 01:17

台股尾盤翻黑 美中貿易戰添變數

2019-08-12 14:39

網通、5G族群 買盤挺

2019-08-13 01:16

生技、資產 法人點將

2019-08-13 01:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top