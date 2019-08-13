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晶心科Q2轉盈 看好5G、AI 推動RISC-V

2019-08-13 11:48經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽智財廠商晶心科（6533）12日舉辦法人說明會，第2季順利轉虧為盈，預期今年營運將相較去年大幅度成長，同時，總經理林志明表示，RISC-V近年在大陸市場推廣有不錯的成果，未來在看好隨著AI、5G的崛起，對RISC-V推廣及搶攻市場將會是一個很好的機會。

晶心科第2季營收1.55億元，季增加98.3%、年增加76.4%，單季營業利益2,339萬元，合併淨利2,520萬元，合併淨利率16.22%，單季每股獲利也從上季每股虧損0.55元，本季每股稅後純益轉虧為盈為0.59元。累計上半年每股賺0.04元。

林志明並表示，RISC-V目前還很年輕，目前最大的對手是Arm，RISC-V現在趁著AI、5G的崛起，未來對於RISC-V的發展會是一個很大的機緣，相對Arm而言，RISC-V具有開放性的優勢，將會逐漸吸引更多市場的目光。

展望下半年，林志明表示，晶心科預估下半年會持續成長，林志明並強調，單是看去年上半年和今年上半年的同期比較，晶心科成長就高達九成之多，累計到今年第一季底，嵌入晶片處理器已出貨39億顆晶片，他強調，先前預估全年權利金年增幅三成的目標絕對沒問題。

對於今年上半年的營運表現，總經理林志明表示，該公司在上半年已經推出6個RISC-V Cores、客製化CPU技術服務等，來拓展更多的客戶應用和商機，主要客戶集中在美國和台灣，晶心科積極參加RISC-V基金會科技和社群活動，與RISC-V生態系統維持互動。

林志明表示，晶心科是全球可靠的RISC-V IP供應商，提供超低功耗和高效能的處理器核心，和全球超過15家系統廠商及IC設計廠商簽訂合約，授權其協助客戶開發內嵌Andes RISC-V Core的ASIC，以創造晶心科、Design Service houses以及客戶的三贏。

晶心科處理器5G

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