亞光看好G+P鏡頭應用 未來持續擴充產能

2019-08-13 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



光學廠亞光（3019）12日舉行法說會，董事長賴以仁表示，看好手機用前螢幕極限小鏡頭、5倍光學變焦等玻璃+塑膠混合鏡頭（G+P鏡頭）應用市場後市，因此，公司將持續擴充南亞緬甸的產能。

亞光今年第2季營收50.7億元，毛利率為20.2%，季增17.1%，年增0.5個百分點，營收成長與規模經濟，加上緬甸廠產線效益顯現，第2季稅後純益為4.03億元，較上季成長300%，年成長幅度38%，第2季每股稅後純益為1.43元。

累計今年上半年，亞光上半年營收為91.78億元，與去年同期相當，上半年平均毛利率為18.8%，較去年同期小減0.2個百分點，上半年稅後純益5.04億元，較去年同期成長31.05%，每股稅後純益達1.79元。

亞光今年上半年出貨結構，仍以光學鏡頭元件占34%最高，10%為光學機構件及模具、感測模組（CIS）占20%，雷射測距儀占19%、數位相機占5%，瞄準儀占12%。

對於後市營運展望，賴以仁表示，雖有美中貿易戰影響，不過，目前仍可看到第3季仍具有旺季效應，預估第3季營收可望維持去年同期的旺季表現，此外，賴以仁也指出，也由於美中貿易戰的影響，安全監控系統鏡頭廠商早已在進行中國以外的生產基地布局，因此，在此情況下，亞光在緬甸的鏡頭廠，產能已供不應求，目前已租下現有毗鄰廠房設置產線因應。

亞光目前也已切入車載鏡頭方面，賴以仁指出，目前車載鏡頭分別在中國及台灣兩地生產，由於車載鏡頭使用玻璃研磨鏡片，技術門檻不高，市場競爭劇烈，因此亞光將以高階產品生產與開發為主，爭取較高利潤，此部分預計明年可望持續成長。