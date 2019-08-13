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昇陽半Q2、上半年EPS締新猷 股價創掛牌以來高點

2019-08-13 11:32經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

昇陽半（8028）再生晶圓及晶圓薄化兩大引擎火力全開，公布第2季及上半年財報，單季稅後淨利9,443萬元，每股稅後淨利0.71元；上半年稅後淨利1.65億元，每股稅後淨利1.24元，雙雙創下該公司成立以來歷史新高紀錄。獲利表現優於預期，激勵今（13）日股價逆勢抗跌，盤中一度來到80.1元歷史新高，漲幅7.52%。

昇陽半第2季及上半年財報繳出最佳成績，第2季稅後淨利9,443萬元，季增34.4%、年增69.5%，每股稅後淨利0.71元；上半年稅後淨利1.65億元，年增75.9%。不僅獲利數字為歷年最佳，第2季毛利率35.79%持續走高，為掛牌以來歷史新高。

日前全球再生晶圓大廠RS Technologies公布上半年財報，由於需求持續旺盛，工廠持續呈現產能全開狀態，合併營收較去年同期成長8.7%至125.15億日圓，合併營益大增22.3%至27.55億日圓、合併純益大增19.8%至17.23億日圓。顯示全球再生晶圓產業需求持續暢旺。

目前昇陽半再生晶圓月產能已達21萬片，市占率達到40~50%，法人圈預料，隨著台積電下半年產能利用率接近滿載，再生晶圓增加委外訂單，目前提供給台積電的片數已達每月17萬片（12 吋）以上，預期第四季可望再增加。

另外，晶圓薄化業務，在歐美IDM大客戶均進入出貨旺季且擴大委外，昇陽半受惠晶圓薄化需求持續強勁，除了功率元件訂單，近年來最夯無線藍芽耳機，需要更低功耗以增長使用時間，因此，內含的電源晶片均需進行薄化以降低功耗，帶動昇陽半薄化業務量增加。

法人指出，下半年在再生晶圓及晶圓薄化兩項業務強勁帶動下，預估第3季營收挑戰歷史新高。

晶圓台積電

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