強茂8吋晶圓廠投資案 搶攻汽車與工業市場商機

2019-08-13 10:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



為搶攻汽車及工業等高端應用市場，掌握8吋功率元件未來的龐大商機，以往專注在4、6吋晶圓領域的強茂（2481），決定斥資6,700萬美元跨足8吋市場，預計2020年起，開始陸續呈現新產品的營收貢獻效益。

強茂半導體事業體在過去六年，每年的年均複合增長率（CAGR）以8.7%穩定成長，除帶動穩定的營收揚升外，2018年半導體事業體營收，更是突破了百億大關，寫下歷史新猷。

強茂方面指出，管理團隊在董事長方敏清及集團總裁方敏宗的帶領下，為強茂訂定一連串策略，包括切入MOSFETs市場、2018年繳出13億元的營收表現，及進入汽車應用市場，吸引全球前20大汽車廠商將強茂視為亞太區主要強力供應商等，成效均逐一顯現。

進入2019年後，強茂邀請全球前10大國際IDM大廠晶圓研發人才組成新事業體，在美國矽谷及新竹設立研發中心，專注在功率離散元件不同的電晶體晶圓設計。

其中最為重要的，包括專注在中壓最先進技術 Shielded Gate MOSFETs，高壓 Super Junction MOSFETs、Field Stop IGBT及SiC（碳化矽）其它的電晶體晶圓設計。

為了介入汽車及工業等高端應用市場商機，強茂決定斥資6,700萬美元跨足8吋晶圓廠，採階段性投資，其用途會專注在新團隊的晶圓設計裡背面製程的應用，藉以掌握如5G、物聯網、車用電子等所帶動的8吋功率元件龐大商機。

據了解，此一投資案，將使強茂產品線橫跨4、6、8吋三大領域，除原有的應用市場外，也將會因應新技術開發的新產品，深入汽車及工業等應用市場，甚至消費性產品出貨量也將因此增加，預計在2020年開始呈現新產品營收貢獻的效益。