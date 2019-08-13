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信紘科上半年EPS 0.17元

2019-08-13 09:49經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

信紘科（6667）受到毛利率下滑及股本膨脹影響，上半年每股盈餘（EPS）交出0.17元，表現不如預期。

展望第3季，受惠於客戶中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充，帶動旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備之廠務系統設備需求增加，對營運維持審慎樂觀看法。

信紘科2019年上半年合併營收為5.71億元，因策略性接單而大型建廠案件營收比重增，營收表現較去年同期明顯成長26.5％，惟大型新建廠案件之毛利率表現較低，以及股本膨脹至3.5億元下，使得營業毛利為6,631萬元，稅後淨利584萬元，每股盈餘（EPS）0.17元，分別較去年同期減少45.3％、88.2％、89.3％。

信紘科表示，今年公司為拓展於半導體產業的市場占有率，進而策略性接單，因此，上半年來自大型新建擴廠案件營收比重相比去年同期成長一倍，致影響公司整體毛利率表現為11.6％，較去年同期的26.9％減少之主要原因，雖短期影響公司整體獲利表現，但長期來看，為站穩國際半導體大廠客戶之後續拆移機、週邊維修及擴充等服務工程的主要合作供應商，以及憑著握有技術難度較高的先進製程之工程案件實績，以利後續取得更多半導體、面板等高科技大廠之廠務整合系統的合作機會，達成長期策略計畫目標、勢在必行。

信紘科7月合併營收為1.28億元，受惠半導體產業客戶大型建擴廠穩定的施作工程進度認列下，貢獻7月營收較去年同期成長51.3％；累計今年前7個月營收為6.98億元，較去年同期成長30.4％。

展望第3季，信紘科對國內半導體需求維持審慎樂觀看法。

受惠於客戶中科晶圓廠與南科先進製程廠建置及擴充，帶動旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備之廠務系統設備需求增加，加上穩定施作拆移機服務工程認列，貢獻整體營收穩定成長。

另一方面，信紘科提升研發能量藉以深化與先進客戶合作層次，增進公司於單一客戶滲透率表現，同時也積極擴大海內外市場的銷售版圖，分散單一區域景氣循環、客戶集中度等對業績影響之風險，隨著高科技產業大廠客戶擴廠及新增產線的腳步不停歇，將有助於信紘科保持良好的訂單能見度及產能利用率。

營收半導體晶圓廠

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