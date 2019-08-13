同協上半年獲利大爆發 年增近291%

2019-08-13 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



同協（5460）掛牌19年來歷經景氣變化，今年雖受到中美貿易戰的影響，但同協持續技術升級並調整產品結構，上半年稅後淨利1,597萬元，比去年同期408萬元成長近291%，每股稅後純益（EPS）達0.22元。

同協公司穩健表現優於許多同業，且客戶多半是合作超過十年以上的跨國企業，且連續配息十多年，近十年股利發放率平均近90%，由於現金股利穩定，因此同協的大股東幾乎都是原始股東，極少進出，穩定持股的投資人均有可觀股息落袋，持續吸引長期買盤關注。