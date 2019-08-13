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新台幣開盤 貶值0.5分

2019-08-13 09:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今（13）日早盤以31.405元兌1美元，貶值0.5分開出。

新台幣昨日終場以31.400元兌1美元，貶值3.7分作收；今早受到美股昨大跌389點，香港反送中抗爭升級等影響，台股開盤下跌，新台幣亦貶值開出。

新台幣台股

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