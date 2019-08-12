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外資賣台股 過去十年同期第三慘烈

2019-08-12 22:13經濟日報 記者周克威╱即時報導

昨（12）日盤中隨人民幣兌美元離岸匯率止貶回升，陸、韓等亞洲主要股市反彈，台股盤...
昨（12）日盤中隨人民幣兌美元離岸匯率止貶回升，陸、韓等亞洲主要股市反彈，台股盤中一度站回10,500點關卡。 圖／聯合報系資料照片
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外資今年在台股操作自8月5日起由買轉賣，累計至今（12）日賣超達333億元，創下過去十年同期以來第三慘烈的紀錄。展望後市，法人認為，在外資調節壓力還未完全渲洩，投信加碼的中小型股等族群，成為盤面力退空頭焦點。

美國總統川普持續放話，9月貿易談判可能生變，且3,000億美元關稅有自10%上調到25%的疑慮，但昨（12）日盤中隨人民幣兌美元離岸匯率止貶回升，陸、韓等亞洲主要股市反彈，台股盤中一度站回10,500點關卡， 惟外資調節、賣超36億元，指數終場下跌22點收10,472點，成交量較前一交易日略增至1,266億元，目前指數距下檔年線10,379點，已不到百點。

外資8月以來，受美中貿易戰、MSCI明晟調降台股權重等因素影響，買少賣多，全月至今已賣超729億元，今年以來，也轉為賣超333億元，為2010年以來同期（截至每年的8月12日）的第三大賣超手筆。

由於第3季進入電子等產業的全年旺季，資金部位龐大的外資多會進場布局，但在2011年、2012年、2018年與今年，四次出現累計為賣超的情形，其中，最慘烈的是2018年賣超2,581億元、其次是2011年的2,029億元，今年以來的335億元為第三，當中，2018年、2011年在外資累計賣超中，都分別在當年的10月、12月見到全年最低點9,400點與6,609點。

大型機構法人指出，以大環境來說，目前與今年5月相當類似，5月外資賣超賣超達1,449億元，當時主要是受到美中貿易戰、MSCI調降台股權重兩大隱憂影響，而目前則是美國9月1日將對中國進口3,000億美元商品課徵10%關稅，同時MSCI也再次調降權重、並自28日生效，加上目前香港動盪局勢，是否影響外資在亞洲投資信心，還需時間觀察。

因此，在貿易戰等危機未解除前，短線對台積電等外資概念股，宜謹慎操作，波段年泉能否有守，將視政府基金與八大公股行庫護盤決心。

第一金投顧董事長陳奕光、兆豐國際投顧董事長李秀利表示，預估中小型股將成近期盤面重心，其中，投信加碼的將是焦點，另外，國際金價大漲，有望受惠的半導體原材料等族群，以及15日台商境外資金匯回專法將上路，資產、營建等族群，將是力抗外來亂流的聚焦點。

外資台股

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