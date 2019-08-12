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最佳一檔漲26％ 債券ETF報酬超越主動基金

2019-08-12 19:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

今年來債券基金報酬概況。
今年來債券基金報酬概況。
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投信投顧公會統計，上半年債券ETF吸金4,529億元，高於境內、外債券基金的2,314億元及3,029億元，是三大類債券基金之首；綜觀今年報酬表現，債券ETF也取得領先，平均達到15.5%的報酬率，優於境內外個別或整體債券基金平均皆10%的表現。

主動式基金和ETF的一大差異，是前者追求超額報酬，後者追蹤指數，因此一般認為，ETF表現比較沒爆發力，但今年債市走大多頭，反而是貼近純債券投資的ETF領先，不論最佳一檔或平均報酬都跑在前頭。

理柏統計，今年來境內外債券基金採新台幣計價的平均報酬率都在10-11%左右，並以外資投信管理的基金較領先，第一名是瑞銀的（盧森堡）亞洲全方位債券基金（美元）累積報酬率15.4%，第二名安聯亞洲靈活債券基金AT累積（美元）以15.31%緊追，第三名為匯豐亞洲高入息債券基金AM2-USD報酬率為15.3%。

第四名才有本土投信基金上榜、由元大投信的亞洲優選高收益債券證券投資信託基金A類型（新台幣）以14.97%拿下，五到十名分為瀚亞、柏瑞、富達、野村總代理的NN（L）、法巴百利達以及野村旗下的亞債基金上榜，整體前十名多達九檔都由外資投信管理。

原型債券ETF則計有36檔於今年以前成立，平均報酬率為15.5%，並有22檔超過20%，前五名包括群益15年IG電信債達到26.3%、群益10年IG金融債25.7%、富邦全球投等債25.4%、元大投資級公司債24.7%、以及國泰投資級公司債24.5%，清一色是投資級債。

值得注意是，債券ETF雖然大漲，但一度因壽險投資有不少負面消息，除了在一定程度影響投資人無法真正理解產品優勢，今年產品大漲下，報酬也幾乎由法人賺走，不少散戶因此扼腕。不過就年期來說，多數債券ETF成立不久，先觀察再切入仍是上策。

債券ETF

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