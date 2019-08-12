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金融股漲跌互見 兆豐金、第一金除息獨憔悴

2019-08-12 12:27經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

金控公司獲利陸續出爐，今日股價漲跌互見。其中，永豐金（2890）獲利穩健成長，股價隨之走堅，最高漲逾5%，元大金（2885）、新光金（2888）同樣表現不俗，盤中也有3%以上漲幅；今日除權息的兆豐金（2886）、第一金（2892）及日盛金（5820）走勢疲弱，暫時陷入貼息窘況，台新金（2887）則維持紅盤，漲逾2%。

永豐金獲利締新猷，今年上半年稅後純益年增36％，成長幅度冠居15家上市櫃金控，今年獲利可望擠身百億俱樂部。與此同時，永豐金外資持股比突破30％，躍為今年外資敲進金控持股比增加第二高的金控。

永豐金上月除息後股價走弱，波段低點跌至11.85元，今日股價表態強漲，盤中最高達12.55元，漲幅逾5%。

新光金7月稅後大賺52.72億元、年增11.3%，累計前七月EPS 1.3元，今日股價跳空開高走高，盤中一度漲至9.13元，一舉收復10日、月線、季線及半年線。

另一方面，受到上周五休市影響，兆豐金、第一金、日盛金及台新金同於今日除權息，股價走勢卻是兩樣情，台新金最高漲至13.8元，漲幅逾2%，逐步朝向填息之路挺進。

兆豐金除息行情則顯頹勢，盤中一度跌破29元，最低見至28.85元，跌近2%；第一金震盪走黑，盤中跌幅逾1%，隨後力拚拉回平盤；日盛金開高走低，盤中由紅翻黑，跌幅也近2%。

兆豐金。 (本報系資料庫)
兆豐金。 (本報系資料庫)
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台新金兆豐金永豐金

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