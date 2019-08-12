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全球刮起茶飲風 日出茶太股價超越85度C

2019-08-12 12:09經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

茶飲股六角（2732）除了第二季財報亮眼，7月營收也創下歷史新高，激勵股價持續向上挺進，今日盤中股價來到196元，漲幅6%，股價續創歷史新高，可望挑戰200元大關，並擠下美食-KY（2723），來到上市櫃觀光股第三高價。不過，隨著股價衝高，盤中獲利了結賣壓陸續出籠，午盤股價壓回平盤整理。

六角是今年股價表現最亮眼的觀光股，今年以來股價翻倍，漲幅已達192%。拜全球刮起茶飲風所賜，六角今年營運表現亮眼，已經連續四個月營收動能突破4億元高檔，主要原因為最具潛力的日本市場以及北歐冰島與南歐西班牙等新市場雙雙傳來捷報，加上北美地區展店至130家，美、歐、亞洲展店動能，推升7月合併營收，續創單月歷史新高，累計1-7月合併營收27.99億元，年增率達33.87％。

六角表示，「Chatime日出茶太」全球展店，北美地區大有斬獲，今年展店已達130家，年成長幅度高達三成，穩居北美手搖茶飲龍頭地位，且歐洲新市場雙雙傳來捷報，順利插旗北歐冰島與南歐西班牙，加上最有潛力的日本市場，持續深化市場占有率，往當地居民人口數較多地區展店，北美、歐洲、亞洲勢如破竹展店，挹注營運成長動能。

六角今年啟動「APEC亞太拓展計劃」放眼全球手搖茶飲市場，憑藉標準化、規格化，推升品牌躍升國際，並與當地的代理商合作，接地氣的營銷策略，打開海外市場，將版圖擴張到北美加拿大、北歐冰島、南歐西班牙等地區，提供下一波營運的成長動能。

營收冰島西班牙

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