突破特管法侷限 宣捷藥新藥人體臨床試驗一期啟動

2019-08-12 12:04 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



自去年年底，衛福部通過「特管法」（細胞治療特管辦法簡稱）後，不僅讓各國再度重視台灣的醫療水平，更促使許多醫療院所及生技產業的合作。而當中最受矚目的莫過於自體免疫細胞治療，以及可用於皮膚移植、脊椎損傷、退化性關節炎等的自體幹細胞移植。由於「異體」治療需走臨床實驗，過程較嚴謹且耗時，故該法規目前僅開放使用「自體細胞」，也就是來自「病人本身」的細胞。這樣的侷限也使得一般民眾對於異體幹細胞的大量需求，急需找尋出口。

宣捷細胞生物製藥股份有限公司（簡稱宣捷藥）以異體間質幹細胞用於治療的缺血性腦中風新藥（UMC119-06），繼獲得美國FDA通過人體臨床一期許可後，亦獲得台灣食藥署（TFDA）核可進行人體臨床試驗一期，預計將會與雙和醫院合作進行。公司表示，若人體臨床試驗可順利通過，屆時不僅能為病患帶來新希望，更代表著臍帶間質幹細胞將可進行異體治療，國內細胞治療研究進程又可更進一步。

根據統計，在臺灣，缺血性腦中風目前居國人十大死因前三位是國人健康的一大殺手，死亡率高於日本、新加坡及大多數西歐國家，也是成人殘障的第一要因。有鑑於此，宣捷藥認為應正視此問題，並著手研發新治療方式。