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12檔績優股 技術面領先大盤、評價面具優勢

2019-08-12 10:32經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

市場避險指標富邦VIX ETF（00677U）漲是停歇，盤中低點來到5.2元，反映出市場避險情緒已開始緩和，光寶科、南茂、南亞科、建準等12檔績優股，領先大盤站穩季線，且獲三大法人加持，成為市場交投亮點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股短線出現急跌後的負乖離過大反彈行情，雖然指數成功站穩年線，帶動市場信心回升，但在全球貿易風險偏高下，仍須留意上檔壓力，選股方向，建議以業績題材為主軸，且搭配技術面與籌碼面，挑選出本益比不高之個股。

根據CMoney篩選，目前本益比低於15倍、技術面仍站穩季線，且上周法人買超逾千張的個股，包括：光寶科、南茂、建準、冠德、康舒、京元電、鈺齊-KY、泰鼎-KY、緯穎、群聯、隆大、瀚宇博等12檔，以族群性來看，集中在散熱、半導體、DRAM、太陽能、PCB。

其中，建準在5G照亮下，7月營收創歷史新高，日Ｋ線連續拉出三根紅棒，且均線呈現多頭排列，就基本面來看，隨著顯示卡晶片大廠推出新平台，散熱風扇需求轉強，有利相關產業業績的成長。

PCB廠泰鼎-KY 7月營收走強，年、月同步成長，為單月歷史第三高，技術面已有轉強趨勢，日KD呈現黃金交叉、股價隨著短期均線走揚，目前本益比僅10倍，評價面較於其餘漲多的5G概念股更具優勢，獲內外資法人挺進。

凱基投顧表示，雖然大盤波段跌勢尚未完全扭轉，但短線有機會延續反彈走勢，盤面一些個股受惠營收或財報利多題材，股價走勢呈現創高或已站回5日線醞釀挑戰前高，選股方向可優先加以關注，不過，在盤勢波動尚未減緩之前，操作勿過度追價，並以短價差策略因應。

光寶科泰鼎-KY營收

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