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兩岸車市衝擊 裕隆上半年虧損

2019-08-10 18:25經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

裕隆汽車（2201）今（10）日公布第2季財報，累計上半年合併營收412.59億元；稅後淨損9.37億元，每股稅後純益（EPS） -0.62元。裕隆公司表示，裕隆出現少見的虧損，主要是受兩岸車市影響，自有品牌納智捷銷售不如預期提列資產減損。

裕隆公司表示，市場局勢改變，裕隆汽車價值鏈將全面開放以裕隆汽車為首的汽車相關價值鏈將進行策略轉型，以市場化為依歸，全力爭取海內外客戶，仰賴完整價值鏈，提供客戶Total Solution的服務。

裕隆汽車目前的客戶均是集團內品牌（裕日車及納智捷），為發揮規模效益，裕隆汽車將全力爭取海內外客戶訂單，不限於汽車，只要能運用裕隆汽車製造能量者，皆是目標客戶，目前也在接洽幾個潛在合作對象有法國物流車專案、義大利物流機車專案。

納智捷自主品牌兩岸車型銷售台數表現未如預期，根據會計公報規定，定期進行帳上資產評估，為反應現實總體環境的不利因素，裕隆汽車今年度第2季財報中，轉投資公司針對車型開發、模具資產及應收帳款進行減損評估。

裕隆汽車認列轉投資公司東風裕隆損失約新台幣18.09億元，認列台灣納智捷損失約新台幣15.08億元，認列華創車電約新台幣10.76億元，由於是帳上的資產減損，並未影響裕隆汽車現金流。

按2019上半年底，裕隆汽車未重估帳面淨值約新台幣704億元。

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