大銀股票初次上市前現增 每股發行價暫定56元

2019-08-09 19:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



上銀集團旗下大銀微系統（4576）今（9）日公告股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜，其中每股發行價暫訂為56元，預計最快9月上旬掛牌上市。

大銀為配合初次上市前公開承銷，辦理現增發行普通股1,150萬，已獲台灣證券交易所於7月30日核准生效；其中保留10%由員工認購，其餘90%全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷，預計掛牌股本將提升至11.79億元。

大銀表示，此次現增認股競價拍賣期間為8月15日至8月19日，公開申購期間為8月23日至8月27日，競價拍賣扣款日期為8月26日，公開申購扣款日期8月28日，增資基準日為9月3日。

大銀2018年合併營收28.09億元，每股稅後純益2.39元，今年上半年合併營收10.75億元、年減26.1%。董事長卓永財說，儘管美中貿易戰衝擊市場景氣，但日韓貿易戰卻給大銀新的機會，預期這波轉單效益將在第4季顯現。

卓永財表示，日韓貿易戰方興未艾，最近韓國半導體大廠週六、週日都在加班，他們計畫最遲在三個月內盤點出可能的原物料或關鍵零組件第二供應鏈，而大銀及上銀已陸續接獲相關通知，並作好接單準備。

大銀主要產品為微米與奈米級定位系統、線性馬達、力矩馬達、伺服馬達、驅動器與控制器等元件。

值得注意的是，大銀開發的力矩馬達，日本某百年工具機大廠將於9月歐洲工具機展（EMO）中，首度展出相關應用的五軸高階旗艦機種。

卓永財說，隨著日本前三大工具機廠都在力推力矩馬達，他預期在今年歐洲工具機展之後，力矩馬達將成為新的市場潮流，這項高階產品也可望成為帶動大銀營運獲利成長的新動能。