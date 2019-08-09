緯穎第2季稅後純益16.58億元 季增38.9%

2019-08-09 17:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯穎今日召開董事會，通過2019年度第二季財務報表。緯穎第二季合併營收達422.63億元，季增10.0%，營業淨利為20.75億元，稅前淨利為20.91億元，稅後淨利為16.58億元，季增38.9%，基本每股盈餘為9.5元。

緯穎2019第二季伺服器出貨數量持續較去年同期增長，除客戶需求增加外，亦受惠客戶於六月時提前拉貨，以避免受到墨西哥輸美產品可能課徵關稅影響。整體營收仍然受關鍵零組件價格持續降低影響，導致銷售價格及銷售成本同步降低，2019第二季合併營收年減8.9%。毛利率年減0.3個百分點至 6.8%，營益率年增 0.4 個百分點至4.9%，稅後淨利率年增 0.2個百分點至3.9%。

2019年上半年度合併營收達807億元。整體獲利能力提升，其中毛利率年增 0.3個百分點至 6.5%，營益率年增 0.5 個百分點至4.5%，稅後淨利率年增 0.3 個百分點至3.5%。營業淨利為36.33億元，稅前淨利為35.88億元，稅後淨利為28.52億元，年增2.4%。然因公司於2019年3月上市增資以致股本增加，基本每股盈餘稀釋為17.38元，略低於去年同期的19.07元。

展望2019下半年，資料中心客戶導入新產品有短暫過渡期，惟需求逐漸好轉，且年底將有新客戶加入，公司審慎樂觀看待。