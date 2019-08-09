17檔ETF將除息 最高配息率4.3%

2019-08-09 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股除權息旺季過了大半，投信發行的ETF在7月密集除息後，緊接著8月15日起至月底，進入新一波除息高峰；以配息水準中等的大陸債、新興債和公司債為大宗，最高配息率4.3%。

本波計有多達17檔海外ETF公告將除息，包括15日起由群益投信旗下15年EM主權債（00756B）等四檔ETF打頭陣，19日國泰A級金融債、凱基中國債3-10，20日富邦中國政策債，21日元大美債20年、元大中國債3-5，22日新光、復華和中國信託投信共八檔ETF除息。

由於近期美債殖利率急跌，加上多數債券ETF持續增長，以及將除息產品的收益水準不特別高，大多數潛在殖利率介於3-4%，最高是復華投信的FH新興企業債約4.32%；規模表現則有六檔「百億級」的大型ETF。

15日將除息的群益四檔債券ETF，包括群益15年EM主權債、AAA-AA公司債和15年IG公用債，每受益權單位配發0.356元至0.427元不等，年化配息率（殖利率）均在3%以上，群益7+中國政金債是少數季配息的陸債ETF，在近一個多月規模大增四倍下，潛在配息率相對低、約1.76%。

國泰A級金融債8月首度配息，因掛牌來規模成長20倍，目前潛在配息率1.5%也相對低；類似情況還發生在同天除息的凱基中國債3-10，該ETF現有規模275億元，潛在配息率1.06%。

富邦中國政策債在成立時就是頗具規模的ETF，近來表現穩定，20日預計除息0.44元，潛在配息率有2.1%；而以該ETF半年配一次，前次於上半年的配息率3.2%，在今年的累計配息率有5%左右。

元大美債20年、中國債3-5，分別是台股第1檔美債和陸債ETF，此次預計配發0.28元、0.75元，潛在配息率2.4%、1.61%；其中，元大中國債3-5也是半年配息一次，上半年配息率1.66%，累計今年為3.2%。

22日除息的新光投等債ETF，由於近一月規模從3億元增加到10億元，目前潛在配息率1.04%亦相對低。

同天除息還有復華和中信七檔債券ETF，在復華投信修訂契約後，旗下ETF配息狀況可較不受規模影響，如FH新興企業債、中國信用債、能源債和製藥債ETF，現階段的潛在配息率各4.3%、3.8%、3.6%、3.1%。