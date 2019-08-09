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達爾砸133億元 娶回敦南

2019-08-09 15:28經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

分離式元件大廠敦南（5305）於今（9）日召開重大訊息記者會，宣布由該公司旗下轉投資並在美國上市的達爾，以每股新台幣42.5元、總價133億元的價格併購敦南，溢價幅度達35%。

敦南後續將因此案召開股臨會，而被達爾併購後，敦南將下市，成為達爾的100%子公司，全案預計將在2020年4月完成。

達爾執行長盧克修表示，希望透過這次併購，使其2025年達營收25億美元、毛利10億美元的目標達陣。

敦南受到美中貿易戰拖累，上半年合併營收為54.93億元，年減9%，淨利2.9億元，每股純益為0.93元。

併購
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