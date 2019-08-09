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越南概念發威 富林-KY Q2獲利年增1.69倍

2019-08-09 11:33經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

美中貿易砲火下，越南轉單效應發威，「越南概念股」富林-KY（1341）今（9）日公布第2季稅後純益7,061萬元，較去年同期大幅成長1.69倍，也比第1季大幅增加65.8%，超越去年第4季的旺季水準，創上市以來的單季獲利新高，單季每股純益（EPS）1.43元。

富林累積今年上半年稅後純益1.13億元，也比去年同期暴增73.8%，今年賺半年已經超過去年前三季的獲利總合，換算上半年每股純益達2.29元。

美中貿易戰持續延燒，不少原本以中國大陸為主要生產基地的製造業者轉進越南，掀起一股越南投資熱。而富林-KY早在20多年前就前進越南設廠，目前已經是越南生產PVC人造皮革規模最大的廠商，其中乳膠皮及柔軟皮在越南市占率更高達86%，富林去年底回台第一上市，成為第三家回台掛牌的越南台商，也成為台股指標性的「越南概念股」。

富林主管說，今年最主要的動能還是來自PVC人造柔軟皮應用在精品皮包上，包括打進COACH、MICHAEL KORS 等知名國際品牌的供應鏈，這部分訂單延續去年動能，今年持續快速成長。

另外富林董事長王源林先前就表示，確實有感受到轉單效應，富林去年底開始就獲得單車坐墊龍頭鋒明擴大下單。另外今年以來，傳出有某新客戶原本在陸生產，年初決定與富林合作改到越南生產，客戶甚至還自己買機器設備放到富林工廠，雙方正在合力開發中，未來有機會為富林營運注入新動能。

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