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MSCI增A股權重 台股估流出340億

2019-08-09 00:09聯合報 記者戴瑞瑤／台北報導

ＭＳＣＩ公布季度調整，大陸Ａ股權重從百分之十調高到十五，可望挹注市場活水。圖／聯...
ＭＳＣＩ公布季度調整，大陸Ａ股權重從百分之十調高到十五，可望挹注市場活水。圖／聯合報系資料照片
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ＭＳＣＩ昨凌晨公布季度調整，大陸Ａ股權重從百分之十調高到十五，金管會預估，台股將有十一億美元（約三百四十一億新台幣）流出，估計占外資持有市值百分之零點二六，相比起五月份ＭＳＣＩ調整時台股流出二十億美元（約六百二十億新台幣）降低。

ＭＳＣＩ昨公布季度調整，台灣市場這次成分股不變，權重在ＭＳＣＩ全球指數不變，新興市場指數及亞洲（日本除外）分別下降百分之零點二七及零點一七，主要就是新興市場指數本季度調整將沙烏地阿拉伯成分股市值全數納入，及中國大型Ａ股市值權重增加影響，調整結果將於台灣時間八月二十八日收盤後生效。

金管會證期局副局長張振山說，台股漲跌主要受產業基本面、國際政經情勢變化影響，與ＭＳＣＩ權重調整沒有絕對的關係，像ＭＳＣＩ昨公布台灣權重在新興市場指數下降百分之零點二七，但昨台股上漲一百零八點三一點，台股受ＭＳＣＩ調整權重的影響很有限。金管會已成立專案小組，將持續密切關注國際資金動態與因應措施。

證交所則表示，八月以來幾乎各大股市都有一波明顯修正，台股雖遭遇外資流出逆風，過去一段時間表現仍比多數亞股抗跌，基本面夠力，且比較韓股創下一年以上的長期低點，台股短線跌破年線後就急速反彈，呼籲投資人要對台股有信心。

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