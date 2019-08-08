百億元股利入帳 國泰金前七月每股獲利率先超過3元

2019-08-08 20:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



國泰金今（8）日晚間公布前七月獲利數字，受惠旗下國泰人壽本月有投資台股股息逾百億元入帳，前七月稅後純益創下415.9億元的佳績，由於每股獲利王富邦金尚未公布自結獲利，國泰金前七月率先達到每股賺逾3元以上的關卡。

國泰金晚間公告7月稅後純益74.6億元，較6月月增近五成，但低於5月的112億元；累計1～7月稅後純益415.9億元，每股盈餘3.04元。

其中主要獲利引擎國壽7月稅前淨利62.9億元，稅後純益45.9億元。國泰人壽發言人林昭廷副總表示，本月有現金股利100億元入帳，也趁著有股利美化帳面，因此進行資產的汰弱留強，處分一部份前景較不毒好的股票，也導致產生一些損失，同時股利所得部份，雖然有些是免稅，但選擇保守在7月先認列稅得稅費用，打算年底再看所得狀況再調整，這部份主要是因應新台幣變動大，對投資在衍生性商品與台幣匯率都有影響，約認列快20億元的所得稅費用。此外也動用了12億元的外匯價值準備金，目前餘額仍有230億元，銀彈仍充足。同時截至7月底為止，國壽的淨值約5,400億元，仍然續創新高。

至於第二獲利引擎國泰世華銀行的獲利也同樣表現穩健，自結7月稅後淨利24.7 億元。本月維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質維持良好。其他子公司方面國泰產險7月份個體簽單保費21億元，穩居市場第二。國泰證券各項業務穩定推展，7月稅後淨利1.3億元。國泰投信各項業務穩定推展，7月稅後淨利6,821 萬元。