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不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

北北基明停班課 股匯市休市一天

2019-08-08 19:58經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台北市政府表示，依據交通部中央氣象局最新天氣預報資料，並經北北基共識，於今（8）日晚上7時10分宣布明（9）日各機關學校停止上班及上課，台北股匯市也休市一天。

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