MSCI「雙降」 證交所：台股很抗跌、安啦！

2019-08-08 14:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（8）日八八節被MSCI「雙降」權重，不過證交所表示，台股雖遭遇外資流出逆風，過去一段時間表現仍比多數亞股抗跌，基本面夠力，呼籲投資人要對台股有信心，勿過度擔憂。

證交所指出，8月以來，因全球貿易談判的不確定性衝擊，幾乎各大股市都有一波明顯修正，台股並未置身事外，值得注意是，相較其它亞洲股市，台股很抗「跌」，跌幅不大，而且比較韓股創下一年以上的長期低點，台股短線跌破年線後就急速反彈。

此外，證交所統計，MSCI前次調降台股，自調整基準的4月17日至本季調整基準的7月18日間，上證指數累計跌11.09%，韓國KOSPI指數跌7.99%，台股僅跌1.8%，凸顯台股比陸、韓股都有「韌」性。

從基本面看，證交所說，台股上市公司面臨貿易戰，基本面也展現「穩」功夫，依上市公司公告今年6月營收來看，累計上半年全體上市公司總營收為15.1兆，較去年上半年成長2,227億元，增幅1.4%，比起前年同期更大幅增加1.3兆元，增幅有9.4%。

另一方面，主計處日前公布第2季經濟成長率，概估2.41％，也較5月預測大幅上修0.63個百分點；併計第1季的上半年經濟成長率概估2.07％，優於預期。

證交所表示，在招商引資上，公司態度雖受貿易戰影響轉趨審慎，不過全球政經新局也為東南亞開創契機，證交所亦響應新南向政策，自去年來便致力於推展東協等海外招商，8月初又赴越南、柬埔寨加強招商。

證交所將持續努力強化台股動能，同步規劃赴全球金融中心和潛力新市場引資，爭取主被動機構投資人來台與上市公司會面。

截至上半年，已辦理六場次，下半年預計再赴新加坡、馬來西亞和泰國等地，吸引國際長期資金投入。