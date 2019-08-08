華新科營收回穩助攻填息表現 被動元件股齊揚

2019-08-08 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華新科（2492）每股配發16.33元現金股利，今（8）日除息首日穩步朝填息邁進，主受惠於7月營收回穩，加上傳統旺季來臨且庫存水位逐漸走回正常水準；被動元件族群國巨、禾伸同步走揚收高；另外，華新集團將有股息入帳的瀚宇博、精成科也是上漲作收。

被動元件大廠7月營收陸續公布，3家MLCC廠7月營收同步回穩，呈現月增，在傳產旺季及庫存去化下，華新科7月合併營收24.12億元，月增1.77%，年減56.19%，累計前7月合併營收186.19億元，年減20.91%。

被動元件龍頭廠國巨7月營收33.8億元，月增10.2％，年減65.6%，累計前7月營收243.5億元，年減39.2%；禾伸堂7月營收12.68億元，月增3.29%，年減25.18%，累計前7月營收80.59億元，年減13.87%。

華新科今日除息，早盤以152元開高，一度拉升至154.5元，上漲5.5元，終場收151.5元，上漲2.5元，漲幅1.67%，成交11,516張，穩步朝向填息中；國巨開高走高，收在257元，上漲6.5元，漲幅2.59%，將在8月26日除息；禾伸堂今日收86.3元，上漲1.3元，漲幅1.52%。

華新科除息，瀚宇博及精成科將有股息收入的挹注，今日股價止跌反彈收高，瀚宇博以37.45元作收，上漲1.65元，漲幅4.6%；精成科以15.75元作收，上漲0.6元，漲幅3.96%。