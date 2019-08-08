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台積電漲2％撐盤 台股大漲108點收10,494

2019-08-08 13:54經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美股開低走高，市場信心回復，蘋概三王今（8）日表現強勢，台積電（2330）收漲逾2%，鴻海與大立光漲勢則相對溫和約0.2%及0.9%，帶動指數往上拉抬的效果，台股終場上漲108.31點、漲幅1.04%，收在10,494.49點，成交金額為新台幣1,230.55億元。

除此之外，近期表現穩健的手機零組件及5G相關族群，隨著大盤群起反彈，漲勢較其他類股更為強勁；其中散熱模組的泰碩因7月營收創新高，股價盤中亮燈漲停，帶動奇鋐、超眾與健策拉出半根漲停板。

其他漲勢較為整齊的類股還包括銅箔基板的台光電、台燿、聯茂；PA的穩懋、全新、宏捷科。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，台股短線醞釀修正急跌後的負乖離過大反彈行情，雖然指數成功站穩年線，帶動市場信心回升，但在全球貿易風險偏高下，仍須留意上檔壓力。

元富投顧協理湯建源表示，大型權值股出現止跌回穩跡象，帶動指數反彈收復年線，從技術面來看，目前季線蓋頭反壓在10,600點位置，顯示台股仍需時間整理，從籌碼面觀察，8月以來六個交易日，外資賣超台股約721億元，所幸MSCI季度調整台股成分股未變動，待行情穩定下來，外資將會有回補動作，投資人可從外資動向來判斷台股走勢。

台積電不受高通、超微等兩大客戶財測不如預期影響，7奈米產能持續滿載。 路透
台積電不受高通、超微等兩大客戶財測不如預期影響，7奈米產能持續滿載。 路透
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