法人買盤推進營收創高股 這檔8月來漲逾三成

2019-08-08 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股上市櫃公司7月營收公布以來已有34家交出創新高的佳績，其中股價在月線之上的有21家，這些個股中，8月來股價表現以精測（6510）最為搶眼，短短六個交易日，漲幅超過三成，統計三大法人買超1,724張，今（8）日持續強漲攻勢，一路攻上漲停585元鎖死。

統計7月營收創歷史新高，且股價站在月線之上的公司共有21家，包括精測、鈊象、立衛、雍智科技、昇陽半、建準、台光電、信驊、零壹、泰碩、鈺齊-KY、傳奇、群電、騰輝電子-KY、信邦、立積、中探針、穩懋、京元電、新揚科、聯茂等。

統計至8月7日，這些個股中包括精測、鈊象、立衛、雍智科技、昇陽半、建準、台光電、信驊、零壹、泰碩等10檔8月以來呈現上漲，其中精測漲幅領先，鈊象漲幅也達19.55%。

晶圓測試供應商精測第2季每股純益3.59元，7月營收3.42億元，月增36%、年增0.53%，創歷年新高，累計前7月營收16.19 億元，年減17.8%；第3季進入傳統旺季，本季營運維持正向成長，法人預估今年整體毛利率可維持50%以上。

精測今日以568元開高，早盤震盪後攻上漲停585元鎖死，漲停追價買單逾500張；股價創去年9月以來波段高點，統計8月來漲幅達34.28%。

遊戲股王鈊象7月營收5.02億元，月增18.9%、年增108.9%，創單月歷史新高，累計前7月營收26.31億元，年增54.8%；第2季稅後純益 4.55 億元，每股純益 6.47 元，創單季新高，累計上半年稅後純益 7.74 億元，每股純益 11.01 元，創歷年同期新高。

鈊象8月來獲三大法人買超2,118張，外資買超1,330張，投信買超855張，統計至7日8月來漲幅達19.55%，今日開低走高，盤中翻紅。