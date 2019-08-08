散熱族群Q3喊衝 健策泰碩攻漲停

2019-08-08 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



散熱族群上半年獲利績優，加上第3季進入消費旺季，在三星新機皇Note 10、超微（AMD）新品陸續推出下，為散熱業者營運點火，激勵今（8）日健策（3653）、泰碩盤中攻上漲停，散熱族群股價全線上揚。

散熱廠受惠5G商機，今年來成為台股強勢族群，惟在股價漲多下，加上中美貿易戰再開，處於高檔的散熱族群也順勢回檔。今日隨著台股大盤勁揚，散熱族群也趁勢大漲，健策、泰碩攻上漲停，超眾、雙鴻與奇鋐盤中股價也大漲。

從基本面來看，散熱廠上半年普遍交出好成績。以健策來看，第2季營收13.05億元，年增10.7%。毛利率29.1%，年增8.3個百分點；營益率15.2%，年增8.1個百分點。

健策在毛利率、營益率雙雙成長下，帶動稅後純益來到2.02億元，年增28.7%；單季每股盈餘（EPS）為1.67元，優於去年同期1.47元，也高過今年首季1.44元。

健策主攻均熱片及導線架領域，是AMD均熱片供應商，AMD佔健策營收約一成以上，隨著AMD今年已來伺服器市佔率攀升，提供均熱片的健策營運可望水漲船高。

下半年邁入電子業消費旺季，散熱廠營運也出現增溫跡象，泰碩7月營收衝上4.1億元，較上個月成長14.7%，也比去年同期成長39.5%，寫下歷史新高紀錄。

三星於今日正式發表下半年機皇Galaxy Note 10系列，並首度一次為Note系列推兩款新機，主打超音波式屏下指紋辨識、強調更多錄影功能，預計於8月下旬在全球陸續開賣。

相關散熱廠雙鴻、超眾、泰碩等已於6月開始出貨，並明顯反映在業績上。隨著新機於月底正式開賣，營運可望逐步增溫。

除了新機上市，散熱廠在顯卡業務也可望有新動能，由於AMD預計於8月下旬後上架RX 5700／5700 XT非公版顯卡，輝達（NVIDIA）更早在7月上旬就推出RTX 20系列的Super版升級顯卡新品，在兩大陣營相繼釋出新品下，對於相關供應鏈如雙鴻等散熱廠第3季營運有進一步加分效果。