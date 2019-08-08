看好東南亞市場成長商機 台驊、中菲行股價引買氣

2019-08-08 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



美中貿易戰，市場續看好東南亞市場成長商機，台驊（2636）、中菲行（5609）今（8）日股價表現出色；其中，台驊第2季獲利季增111.65%，盤中漲幅達2.14%，中菲行漲幅也有1.1%，法人看好長期營運展望。

美中貿易戰帶動的轉單效應，造就東南亞市場物流需求增加，台驊集團長期耕耘東南亞及其他新興市場，第2季毛利較第1季成長12.34%，整體上半年毛利較去年同期成長4.19%。台驊集團目前在越南、泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼各國建立超過10個以上據點，效益將逐漸顯現。

法人表示，今年9月1日，美國擬對自中國進口之3,000億美元貨物課徵10%，客戶為趕上美國9月開學及美國感恩節消費旺季前之鋪貨潮，預期8月份將有海運及空運急單貨運需求，加上亞洲貨幣貶值因素，預期海空運運價及貨量在短期內將走揚。

另外， 根據IHS Markit統計資料顯示，與去年同期相較，2019年上半年從中國出口至美國海運貨量衰退5%，但越南出口至美國之海運貨量成長30%，台灣出口至美國海運貨量成長10.7%，美中貿易戰持續影響全球供應鏈轉移至東南亞、台灣等地區製造。