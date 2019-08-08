勤誠7月營收月增14.3％ 連三個月成長

2019-08-08 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



伺服器機殼廠勤誠（8210）7月營收較上月成長14.3％，連續三個月成長。勤誠表示，今年伺服器市場成長力道趨緩，且美中貿易戰再升溫，加上伺服器CPU平台轉換期等變數干擾下，維持全年營運成長雖充滿挑戰，但公司仍積極朝目標前進。

勤誠公告7月合併營收為5.74億元，較上月成長14.3％，並較去年同期成長2.8％；累計今年前七個月營收36.38億元、年增5.5％。

勤誠表示，今年伺服器市場成長力道趨緩，且美中貿易戰再升溫，加上伺服器CPU平台轉換期等變數干擾下，維持全年營運成長雖充滿挑戰，但公司仍積極朝目標前進。

因應美中貿易戰的發展，勤誠將部份組裝線移回台灣，第3季已正式進入量產，總部研發資源也將更貼近製造中心及前端客戶，在設計製造與出貨地區上根據客戶需求快速調整。除因應客戶需求外，未來快速打樣、設計特殊的產品，均將從台灣出貨，發揮高度客製化優勢。

雖然今年伺服器產業成長腳步暫緩，但預期各國5G陸續商轉後，雲端數據中心及邊緣運算需求將開啟新的成長曲線，加上兩大伺服器CPU平台轉換效益，伺服器產業趨勢仍然向上成長，勤誠已布局相關應用市場，並攜手系統整合商（SI）客戶共同開發電信商客戶，爭取5G商機。

此外，在美、中兩大市場之外，也持續開發歐洲、印度、韓國與東協市場的新客戶，保持公司成長動能。

勤誠尚未公佈第2季成績，公司將於8月16日舉行線上法說會，公佈第2季成績，並釋出下半年展望。

由於伺服器產業上半年處於逆風情況，法人關注，產業下半年回溫情況，以及美系資料中心客戶拉貨進展。