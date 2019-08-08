ＡＩ供應鏈 市場關注

2019-08-08 11:20 經濟日報 謝晨彥（豐彥財經執行長）



盤勢分析

川普一再對中國商品關稅出手，已令新興亞洲市場資金失去安全感。人民幣匯率破7便是最好證據，這一條生命線失守後，市場認為中國將放任人民幣貶值作為報復美國手段，進而引發亞洲貨幣爭相競貶的資金出走潮。因此當人行6日推出離岸央票為人民幣止貶後，市場自然是鬆了一口氣。

加權指數在這波亞幣貶值潮中也受到牽連，由原本挑戰11,000點的期待，一下子變成年線保衛戰的緊張。

投資建議

近期先等指數確定止穩後，再重新低接題材股。台積電9月將進行第一次季配，預期將吸引法人買盤進場布局，電子族群中的5G、AI題材股也將成為市場追蹤焦點。