MSCI季度調整 台股權重雙降一持平

2019-08-08 11:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



明晟（MSCI）指數編纂公司今（8）日凌晨公布季度調整結果，此次MSCI調整權重中，台股在「MSCI全球新興市場指數」權重由10.98%下調至10.71%，調降幅度為0.27%、「MSCI亞洲除日本指數」權重由10.55%下調至10.44%，調降幅度為0.11%，在「MSCI全球市場指數」則持平為1.28%。

以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在這次MSCI調整被下調權重，但因並非年度調整，實質影響不大，最新權重將在8月27日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，沒有新增刪除成分股，指數成分股將維持在87檔，有14檔成分股調整在外流通股數，此次權重調升最多的成分股為臻鼎-KY，其權重變化為0.06%，調升後權重為0.32%。權重調降最多的成分股為聯電，權重為變化為-0.02%，調降後權重為0.85%。

元大摩台基金研究團隊表示，此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為沙烏地阿拉伯，權重增加了1.38%，主要原因是沙烏地阿拉伯被納入MSCI指數後逐步調升權重；而此次權重調降最多之國家為南韓，權重被下調0.3%。此次MSCI調整除逐步提高新進國家議題的影響外，整體實質調整幅度並不明顯。

元大摩台基金研究團隊分析，當前國際局勢聚焦於美中貿易戰的升溫，以及因應經濟放緩及聯準會對「貿易戰對經濟衝擊的預期」的降息動作。

美中貿易戰目前仍呈現邊打邊談的態勢，但隨時間拉長，雙方可動資源亦漸枯竭，隨著美國總統大選及中共建國70周年在即，於9月底至10月初有又產生互利轉機。

鑒於過往美中貿易戰的爭端常有突然無預警放緩的狀況，屆時利多因素會迅速發酵。目前美中雙方仍具溝通意願，但短期市場震盪則在所難免，建議投資人在操作上可在點位上進行分散式布局以分散單風險，操作仍須謹慎應對。