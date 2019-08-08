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貿易戰打趴全球股市 這項投資卻漲3％多

2019-08-08 01:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

108年櫃買中心上櫃掛牌交易的債券ETF規模與報酬表現亮眼，櫃買中心表示，債券ETF整體規模已突破9000億元，今年以來平均報酬高達12.94%，預期參與債券ETF的投資人數也將創新高。

值得注意的是，櫃買中心指出，在中美貿易戰加劇以及近期股市大幅波動下，債券ETF更能做為投資人的避險工具，以8月1日美國總統川普發表加徵中國關稅至8月7日期間，櫃買整體債券ETF單週漲幅即達3.08%。

櫃買中心表示，截至108年8月7日止，已有81檔追蹤債券指數的ETF於櫃買中心掛牌交易，發行規模達9228億元。

以其追蹤的標的指數為區分，分別有15檔追蹤美國政府短、中、長期公債指數報酬、11檔追蹤中國政策金融債指數報酬、45檔追蹤產業型公司債及金融債指數報酬、2檔追蹤高收益債指數報酬及8檔追蹤新興市場債券指數報酬的債券ETF。

受惠於美國降息及新台幣貶值等因素，櫃買中心統計108年1月2日至108年8月7日，81檔債券ETF還原配息後的總平均報酬達12.94%。相較新台幣定存利率約1.05%、類定存保單利率約2.5%等，債券ETF報酬更具吸引力。

若以成分債券之特性區分，美國政府債ETF（15檔）平均報酬為14.31%；公司債金融債ETF（45檔）平均報酬為15.50%；新興市場債ETF（8檔）平均報酬為12.25%；高收益債ETF（2檔）平均報酬為9.01%；中國政策金融債ETF（11檔）平均報酬為1.77%。

至於投資人應如何參與櫃買債券ETF投資，櫃買中心表示，投資人可以利用現有的證券帳戶下單，即可參與上櫃債券ETF。

櫃買中心ETF債券
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