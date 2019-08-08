台股ETF 將添生力軍

2019-08-08 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ／台北報導



臺灣證券交易所指出，元大臺灣ESG永續ETF預計8月下旬掛牌上市，成台股新生力軍；至7月底，上市ETF共119檔，其中22檔連結台股ETF（不含槓桿反向ETF）資產規模合計1,676億元，占比約37%。 臺灣永續指數概覽 圖／經濟日報提供 分享 facebook

因應全球投資人對永續投資商品的需求日益成長，元大投信順勢規劃發行國內首檔ESG主題ETF──元大臺灣ESG永續ETF，募集期間為8月5日至9日，發行價20元，預計8月下旬在證交所掛牌上市。

證交所表示，ESG涵蓋的環境保護、社會責任、公司治理等議題，對企業及投資人重要性更勝以往，申報企業社會責任報告書的上市公司家數頻創新高，證交所也首次發布依循GRI最新準則所編製的企業社會責任報告書。

未來證交所將持續引導上市公司實踐企業社會責任及落實誠信經營，並期藉由ESG ETF，幫助投資人將ESG融入投資決策，引導資金流向重視永續發展的企業。

根據英國牛津大學與Arabesque資產管理公司先前共同針對近200份永續性相關的研究、報告、書籍等資料，進行大規模的分析研，發現90%研究資料支持在永續性標準表現良好的公司享有較低的資金成本。而且88％的研究認為，在ESG實踐方面較為堅實的企業，能展現較優異的營運績效，並轉化為現金流的正面表現；80％的研究結果也顯示，好的永續性實踐對公司股票價格會產生正向影響。

觀察國外ESG趨勢潮流，元大投信積極與國際指數公司富時羅素，以及國內臺灣指數公司合作，推出元大臺灣ESG永續ETF，所追蹤的臺灣永續指數，是國內首檔結合ESG國際評鑑與財務指標篩選的投資型ESG指數，希望讓投資人藉此參與臺灣優質企業的成長，增添投資台股新選擇。