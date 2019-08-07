外資8月賣超台股711.2億 買超最愛這一檔

2019-08-07 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股受到美國聯準會(Fed)降息、美中貿易戰火重燃、人民幣重貶引爆的貨幣戰疑慮等一連串因素衝擊下，大盤指數急跌，下探年線支撐，統計8月以來5個交易日，外資賣超台股達711.25億元，面板、金融股及權值股的台積電、鴻海、中鋼等都是主要提款標的，同時間買超最高的個股則是南亞科(2408)，買超達23,950張。

台股今（7）日開高震盪，蘋概三王翻黑拖累指數反彈表現，終場以10,386.18點作收，下跌8.57點，成交量1204.12億元；三大法人賣超183.6億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超143.27億元，投信買超4.37億元，自營商賣超（合計）44.7億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.45億元，自營商（避險）賣超24.24億元。

外資今日買超前十大中以電子股為主，依序是富VIX、聯發科、元大滬深300正2、南茂、南亞科、智邦、聯電、三發地產、TPK-KY、元大S&P黃金；賣超前十大依序是元大S&P原油正2、友達、群創、中鋼、兆豐金、開發金、欣興、元大台灣50、國泰金、台積電。

外資8月來持續賣超台股，主要提款標的包括面板、金融、電子及傳產的權值股等三大族群，統計8月來5個交易日買超前十大個股依序是南亞科、光寶科、聯電、南茂、聯發科、華邦電、正文、智邦、亞泥、致伸；至於賣超前十大則是群創、友達、中信金、新光金、台積電、中鋼、鴻海、開發金、玉山金、兆豐金等。

如果以投信買賣超個股來看，合計8月來買超前十大依序是建準、光寶科、中信金、華泰、萬海、玉山金、冠德、台燿、精元、茂迪；賣超前十大則是華邦電、聯電、兆豐金、旺宏、奇鋐、南亞科、日月光、欣興、長榮航、和碩。

以8月來外資及投信的買賣超個股來看，光寶科同步獲得兩大法人的買超；但外資買超的南亞科及華邦電，卻是遭到投信賣超；投信買超的玉山金也遭到外資賣超。