外資心態偏空 台股短線操作持盈保泰

2019-08-07 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（7）日早盤雖然試圖反彈，不過在反彈量能不足下，指數開高後面臨停損賣壓仍大，盤勢震盪走低。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股今（7）日早盤雖然試圖反彈，不過在反彈量能不足下，指數開高後面臨停損賣壓仍大，盤勢震盪走低，雖仍指數仍力守平盤，但尾盤仍宣告失守，終場加權指數從下跌8點，指數收在10,386點，外資賣超再度突破百億元、達143.26億元、並為連六賣。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，亞幣近期回檔，近期跌破月、季線支撐，新台幣近期也出現貶值，顯示市場資金動能減弱，不利指數表現；法人動向方面，外資近期在現貨市場轉為賣超，期貨未平倉多單減碼，借券金額出現增加，顯示外資心態偏向保守。

投信近期在集中、櫃買等市場也持續減碼，不過減少幅度不大，政府資金在指數回檔出現回補，整體來看法人近期心態偏向保守，融資近期在指數下跌，但減少幅度小於指數漲幅，顯示散戶雖有減碼，但未過度看空，因此，盤勢短期間雖然有機會出現超跌的反彈、但在法人心態偏空，盤勢仍將震盪整理，操作保守。

目前股價與月線負乖離來到3.66%，負乖離縮小幅度並不明顯，代表目前跌深反彈行情仍未啟動，市場仍關注美股後續變化，不過年線收盤仍未跌破，代表多方試圖反攻，就日線技術指標目前仍相對弱勢，雖然日K值縮腳，但KD仍未交叉往上，RSI指標維持鈍化的走勢，因此，雖然目前指數有超跌跡象，短線上反彈可期，但目前仍未見到要明顯反彈的徵兆。