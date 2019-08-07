親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

解決超時駕駛荒 國光客運13條路線砍班縮駛

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00聯合新聞網 今周刊

分享

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

外資心態偏空 台股短線操作持盈保泰

2019-08-07 16:28

台股反彈無功而返收跌8.57點 三大法人賣超183.6億

2019-08-07 15:03

大立光洗三溫暖 差一步填息

2019-08-07 00:47

面板產能大開 上游材料營運俏

2019-08-07 14:27

環球晶下修展望 矽晶圓股走弱

2019-08-07 14:27

零壹帶量飆 領資服族群上攻

2019-08-07 14:27

台股站回年線 台灣50成分股撐盤

2019-08-07 14:27

台股開高震盪由紅翻黑 終場小跌8點收10,386

2019-08-07 13:41

環球晶Q2獲利下探三季來低點 矽晶圓股走弱

2019-08-07 12:00

台股技術性反彈 5G概念股表現積極

2019-08-07 11:29

富邦VIX 爆87萬張天量

2019-08-07 00:47

壽險投資台股部位 6月底已逾2.3兆元

2019-08-07 00:12

十大績優股 強力反攻

2019-08-06 23:54

業績三增族群 亮點

2019-08-06 23:54

證交所東協招商 台商參與回響大

2019-08-06 23:54

多檔電子股 登今年高點

2019-08-06 23:54

向空頭宣戰 政府基金護盤台股

2019-08-06 23:52

就市論勢／IC設計、PA 迎轉單利多

2019-08-06 23:50

中美貿易戰加劇 金管會喊話：台股較抗跌

2019-08-06 19:33

上銀轉投資大銀微系統 估9月掛牌上市

2019-08-06 16:11

蘋概三王支撐台股收跌28.66點 三大法人賣超30.61億

2019-08-06 15:02

內需績優股 卡位

2019-08-06 14:37

砷化鎵3悍將 迎風飛揚

2019-08-06 14:37

5G給利 中小兵喊衝

2019-08-06 14:37

比特幣強彈 挖礦族展威

2019-08-06 14:37

美亞股災 台股強拉245點閃紅 回防年線

2019-08-06 14:37

聯強各產品營收均衰退 7月營收年減12%

2019-08-06 14:19

驚人！四原因帶動富邦VIX爆出87萬張歷史巨量

2019-08-06 14:00

低接買盤湧現、三王黑翻紅力撐 台股跌28點收10,394

2019-08-06 13:48

股王大立光除息秀 業績支撐黑翻紅盤中填息率95%

2019-08-06 12:40

捷迅上半年每股賺1.3元 年增23.81%連五季成長

2019-08-06 12:33

南亞科7月營收今年新高月增12% 記憶體股抗跌

2019-08-06 11:52

挖礦概念股迎避險行情 股價逆勢抗跌

2019-08-06 11:23

富邦VIX飆漲爆出62萬張大量 創紀錄

2019-08-06 11:19

京元電7月營收加持 早盤股價逆勢漲2.75%

2019-08-06 11:18

大盤走跌 中華電早盤股價下挫0.93%

2019-08-06 11:05

川普又喊狼來了 逢低搶好股

2019-08-03 01:17

5G、東奧概念 逢回買

2019-08-02 23:33

就市論勢／食品、網通、營建 可留意

2019-08-01 23:40
看更多

熱門文章

向空頭宣戰 政府基金護盤台股

2019-08-06 23:52

十大績優股 強力反攻

2019-08-06 23:54

英國手機下架與營收利空 宏達電股價倒地

2019-08-07 11:04

穩懋、台光電等26家 7月營收率先創歷史新高

2019-08-07 11:52

富邦VIX 爆87萬張天量

2019-08-07 00:47

台達電攻8K 全台大推廣

2019-08-06 23:46

友達小金雞 瑞鼎每股純益5.67元

2019-08-06 23:44

中鋼越南廠 出貨創新高

2019-08-06 23:48

台塑四寶下修Q3展望 恐旺季不旺

2019-08-06 17:33

智慧音箱旺 供應鏈受惠

2019-08-06 23:46

多檔電子股 登今年高點

2019-08-06 23:54

業績三增族群 亮點

2019-08-06 23:54

智邦、中磊 7月營收創高

2019-08-06 23:44

壽險千億股息銀彈上鏜 投資台股已破2.3兆元

2019-08-06 19:15

中美貿易戰加劇 金管會喊話：台股較抗跌

2019-08-06 19:33

泰碩 7月營收創新高

2019-08-06 23:38

大立光洗三溫暖 差一步填息

2019-08-07 00:47

台股反彈無功而返收跌8.57點 三大法人賣超183.6億

2019-08-07 15:03

大田Q2獲利 大增三倍

2019-08-06 23:48

中裕愛滋新藥 傳捷報

2019-08-06 23:47

台股技術性反彈 5G概念股表現積極

2019-08-07 11:29

聯詠本季不旺 下季回溫

2019-08-06 23:45

台塑四寶7月合計營收 年減12%

2019-08-07 01:00

壽險投資台股部位 6月底已逾2.3兆元

2019-08-07 00:12

立凱轉型 營收躍升1.8倍

2019-08-06 23:38

駐龍9月上市 單看五年

2019-08-06 23:47

7月營收／華通+19% 台郡+65%

2019-08-06 23:40

亞光7月營收 攀11個月高峰

2019-08-06 23:38

台股開高震盪由紅翻黑 終場小跌8點收10,386

2019-08-07 13:41

泰碩7月營收4.1億元 創歷史新高

2019-08-06 18:29

聯詠長線旺 二外資升評喊買

2019-08-07 12:12

三大CCL廠財報出爐 台光電、聯茂、台燿上半年獲利佳

2019-08-06 16:56

傳奇手遊發威 營收登頂

2019-08-06 23:46

環球晶Q2獲利下探三季來低點 矽晶圓股走弱

2019-08-07 12:00

環球晶第2季每股賺8.15元 半導體短期需求觀望

2019-08-06 22:17

精測 上半年每股賺6.46元

2019-08-06 23:44

台灣50、大立光 四檔俏

2019-08-06 23:58

得力 上半年每股賺0.86元

2019-08-06 23:49

立凱-KY 7月營收暴衝 股價直攻漲停

2019-08-07 10:26

台塑四寶業績說明會 第3季恐旺季不旺

2019-08-06 18:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top