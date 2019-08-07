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羅麗芬-KY上半年EPS 5.58元

2019-08-07 13:01經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）公告第2季營運成果。上半年營收7.11億元，歸屬母公司稅後淨利2.64億元，分別年增15％與30％，每股稅後純益（EPS） 5.58元。

公司表示，截至2019上半年葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲等三大美容產品品牌，於中國大陸廣布逾3,700家SPA店銷售產品。新產品「立體緊顏純液」及科學養生品牌「綺易康」在市場推廣期間頗受好評，期待全年獲利能有優於去年的表現。

針對個人膚質與環境氣候變化，羅麗芬加強防曬、保濕、緊緻等產品的推廣，第2季高毛利明星單品銷售成績亮眼，芙蓉霜銷售占單季營收比逾40％，明星單品為高毛利產品，即使第2季因行銷、獎酬與新產品研發等，使得推銷及研發費用較高，但第2季平均毛利率71％，仍可維持在相對高水準，並在第2季維持營收、獲利季增與年增。

明星單品是羅麗芬業績長紅的重要關鍵，公司也持續投入研發，推出更多優質商品滿足消費者全方位需求，新產品「立體緊顏純液」為繼芙蓉霜之後，又一潛力熱銷商品，甫推出即造成搶購熱潮，預期將是下半年業績成長主要貢獻之一。

羅麗芬-KY是台灣美容業者成功於中國大陸轉型為知名美容產品品牌企業，採自主研發生產模式，透過優質經銷商將產品銷售至SPA門市通路，截至目前共自創葛林若、聖迪妮爾、黛昂絲等三大美容產品品牌，於中國大陸廣布逾3,700家SPA店銷售產品。

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