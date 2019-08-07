崇越電7月營收年減逾一成 持續布局市場主流產品

2019-08-07 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



專業特用化學材料通路商崇越電通（3388）公告7月營收6.97億元，大約與上月持平，該公司表示，今年以來營運仍受到中美貿易戰影響，不過，該公司未來仍將持續布局主流市場，包括車用、消費性電子、醫療及化妝品四大方向，對未來長期營運仍持續看好。

對於營運表現，該公司指出，今年以來受中美貿易戰干擾，市場氛圍保守，影響客戶下單，7月營收仍維持近7億水準與上月持平；累計今年前七個月營收44.67億元，較去年同期減少13%。

該公司指出，依最近的市場資料顯示，美國及台灣經濟數據逐漸好轉，全球電子業下半年展望樂觀，科技業進入傳統旺季，除因庫存調整結束外，更迎來資料中心、商用PC的需求回溫，以及新款智慧型手機的備貨需求；顯示中長期的需求依舊存在，後續市場將逐步回溫。

崇越電通表示，該公司具備協助客戶開發、提供多樣產品選擇的優勢，與客戶維持密切的合作關係，並加強備貨能力以支應客戶的短單及急單需求。

未來仍持續朝市場主流趨勢布局，包括車用、消費性電子、醫療及化妝品四大方向是未來營運及布局重心，也同步積極拓展東南亞市場，期推升需求，有利維持第3季、第4季逐季改善的走勢。