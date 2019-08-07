威剛上半年每股賺1.25 元 看好Q3業績逐月成長

2019-08-07 12:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體模組廠威剛（3260）公布第2季財報，上半年稅後稅後為2.62億元，較去年同期增加78.63%，每股稅後純益（EPS）1.25元。

威剛指出，隨著DRAM及NAND Flash現貨價格雙雙落底反彈、國際貿易紛爭未解，以及供應端產出收斂，下游客戶回補安全庫存需求持續強勁，且第3季傳統旺季及新機上市效應，預期在價格、需求同步回升之下，下半年營運績效可期，整體表現將明顯優於上半年。

董事長陳立白表示，今年NAND Flash與DRAM現貨價已在6月落底，合約價亦在7月底和8月底分別落底，由於短期內日韓貿易戰不易解決，恐影響南韓記憶體廠全產能量產，加上上游原廠也紛紛宣布減產或延後資本支出和設備投資，看好此波記憶體價格走勢可望延續至11月。

此外，威剛還指出，在未來幾個月價格走勢確立之下，威剛預計第3季業績將因需求呈現逐月成長態勢，並持續優先出貨予老客戶，為下半年整體獲利爭取最佳效益。

威剛指出，第2季受DRAM價格跌幅超乎預期影響，第2季累計營收為55.74億元，毛利率略為下滑至8.49%。

不過，在業外獲利挹注下，單季稅前淨利為1.99 億元，較第1季增加12.71%，稅後純益1.1億元。累計上半年合併營收為119.8億元，稅後純益2.62億元，稅後純益為2.73億元，每股稅後純益為1.25 元。

7月合併營收則為20.62 億元，較上月增加6.5%；NAND Flash 相關產品營收較6 月成長18.67%，固態硬碟（SSD）產品出貨更持續升高，占整體營收比重也正式突破三成，達32.46%。

累計前七個月合併營收為 140.41 億元，DRAM 產品營收比重 48.97%，非 DRAM 產品營收比重 51.03%。