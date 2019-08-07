環球晶Q2獲利下探三季來低點 矽晶圓股走弱

2019-08-07 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽晶圓大廠環球晶（6488）6日舉行線上法說會，董事長徐秀蘭表示，由於市場不確定因素難以預期，今年營收與純益可能持平去年，也排除是小增或小幅下滑，由於先前該公司法說展望是今年仍可望優於去年表現，因此市場解讀為對今年展望出現下修。

環球晶第2季合併營收146.93億元，季減5.75%，年增2.27%，毛利率40.05%，季減0.96個百分點，年增2.92個百分點，營益率31.8%，季減1.55個百分點，年增3.09個百分點；第2季稅後純益為35.46億元，季減8.21%，年增1.34%，每股稅後純益（EPS）8.15 元。

環球晶上半年營收302.85億元，年增7.1%，毛利率40.54%，年增3.89個百分點，營益率32.6%，年增4.14個百分點；上半年稅後純益為74.09億元，年增18%，每股稅後純益17.02元。

展望第3季，徐秀蘭表示，由於市場不確定因素高，且更難預期，目前客戶端對第 3 季需求復甦看法不一，不同應用領域情況更不同，她不諱言，目前大環境不確定性程度，已明顯高於原先預期。

徐秀蘭先前在股東會上曾下修全年展望，從大幅優於去年，調整為優於去年，但在昨日法說會上，對今年展望更趨保守，預期今年全年營收、稅後純益，估與去年相近，表現可能持平、也可能稍增或稍減。

目前環球晶長約覆蓋率約75%，仍維持與客戶協調長約執行的彈性，雖然第2季現貨價低於第1季，第2季長約價又高於第一季，使合約價與現貨價間的價差拉大，徐秀蘭強調，大部分客戶均理解並同意維持合約價格。

對於明年的長約布局情況，徐秀蘭則是指出，明年長約覆蓋率將較今年少一點，但還是處於相對高檔水位，價格部分與今年持平、部分稍增，但產品組合改善之下，明年整體長約的平均單價（ASP）將會稍高於今年。

此外，同為矽晶圓廠台勝科公布7月營收為7.68億元，較去年同期下滑45%，也較上月下滑逾19%。在環球晶修正全年展望，及台勝科7月營收月減近二成之下，今（7）日矽晶圓股表現相對弱勢，盤中台勝科股價一度下滑跌逾5%。